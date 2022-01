Por otra parte, la Comisión de Salud decidió celebrar un parlamento abierto el 2 de febrero próximo, para dialogar sobre la objeción de conciencia, ante las iniciativas que hay al respecto.

El diputado panista Éctor Jaime Ramírez Barba dijo: Queremos que el personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud pueda ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios, cuando consideren que se oponen a sus convicciones religiosas, éticas y de conciencia, claro está, respetando los derechos de los pacientes .

En septiembre pasado, la Corte ordenó al Congreso desarrollar una ley en torno a la objeción de conciencia que no entre en conflicto con los derechos sexuales y reproductivos, esto es, que no sea tomada como un cheque en blanco mediante el cual se nieguen los servicios de salud, en particular el aborto.