En Rusia sigue siendo muy bajo el número de inoculados con esquema completo, en torno a 47 por ciento de la población, por varias razones: la ancestral reticencia de los habitantes a cualquier tipo de vacuna; la incapacidad de las autoridades de generar confianza en la población (no son pocos los rusos que no se creen la versión oficial y todavía están esperando ver a su líder recibiendo el pinchazo de una jeringa en un brazo); el efecto bumerán de la propaganda del Kremlin (a través de prensa, radio y tv) que se propuso convencer a sus compatriotas de que las vacunas de los fabricantes extranjeros provocan infinidad de consecuencias y daños colaterales; la intolerancia de sacerdotes que, contra lo que dice la jerarquía de la Iglesia ortodoxa rusa, inculcan a su parroquia que es pecado vacunarse, entre otras.

El biológico ruso que se exporta, el Sputnik V y el Light, no ha podido resolver su inicial escasa capacidad de producción y, de acuerdo con varias estadísticas, el año pasado entregó poco más de 10 por ciento de las dosis prometidas.

Los casos de ómicron en Moscú, de acuerdo con datos oficiales, casi se triplicaron en las dos semanas recientes y no es posible tener una idea del número real de contagios, aunque se presume que probablemente sea bastante mayor, dado que muchos rusos –aun con síntomas evidentes– prefieren no hacerse la prueba PCR.