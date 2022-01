Fabiola Martínez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Viernes 21 de enero de 2022, p. 7

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los opositores en el sindicato petrolero no rendirse ni dejarse intimidar, y tampoco abandonar su lucha.

Este 31 de enero, los trabajadores sindicalizados de Petróleos Mexicanos (Pemex) elegirán al secretario general de su organización gremial. El mandatario subrayó que habrá voto libre, porque ya no ocurre lo de antes, cuando el gobierno palomeaba a los dirigentes.

“¿Qué le diría a los que quedaron en segundo lugar? Adelante, hay que seguir, no hay que rendirse. No es que ‘no, ya participé, pensé que era fácil y no se pudo, enfrenté muchos obstáculos y ya mejor no me meto’. No, no, no. Cuando se tienen convicciones, ideales, es luchar y luchar y luchar; porque dejar de luchar es como empezar a morir. Entonces, adelante.”

López Obrador confirmó la oferta de la conferencia de prensa matutina para que los aspirantes a encabezar el sindicato petrolero expongan su posición.

Cuando le dijeron que se habían inscrito al menos 22 (aunque ayer se definiría la aprobación de las candidaturas definitivas), el mandatario sugirió que expongan por orden alfabético, de cinco en cinco, para que los trabajadores los puedan escuchar en vivo o luego a través de la emisión grabada en YouTube de la mañanera.