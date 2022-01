¿Q

uién desinforma al Presidente de la República?, porque tras escuchar, en la mañanera de ayer, el comentario del mandatario mexicano sobre el conflicto en Cananea de inmediato surge la duda. Dijo López Obrador que se trata de un asunto, para que todos estemos informados, que viene de lejos, es una confrontación al interior del sindicato minero, o hay dos vertientes del sindicato minero enfrentadas; una que tiene que ver con el sindicato que impulsó la empresa Grupo México y el sindicato que encabeza Napoleón Gómez Urrutia; son dos grupos . ¿Y Germán Larrea nada tiene que ver en este asunto, le lavan las manos?

Resulta que el conflicto data de julio de 2007, cuando el sindicato nacional de mineros–titular del contrato colectivo en la mina de Cananea, hoy Buenavista del Cobre– estalló la huelga en contra de Grupo México por las constantes violaciones y la falta de seguridad e higiene en sus instalaciones , protesta que se mantuvo sin atención por parte de la empresa y autoridades, hasta que, tres años después, ambas decidieron que la mejor solución era que la Policía Federal irrumpiera en las instalaciones y desalojara a los trabajadores a sangre y fuego, violando sus derechos humanos y laborales.

Hasta ese momento nunca existió otro sindicato que no fuera el nacional de mineros, en el cual, por cierto, no hubo ni hay confrontación al interior . La otra organización aludida por López Obrador es el sindicato blanco impuesto por Grupo México (de la CTM, al mando de Javier Villarreal) después del brutal desalojo de los huelguistas, en junio de 2010, y la cacería en contra de ellos, con el beneplácito de Felipe Calderón y su secretario del Trabajo, el inenarrable Javier Lozano Alarcón, el mismo que Germán Larrea califica de mi gato y hoy cínicamente presume: que conste que habíamos dejado las cosas en marcha y en paz . Sí, en paz porfiriana.