El gobierno de la Ciudad de México no ha anunciado posibles confinamientos, por lo que sigue vigente el acuerdo 14 de septiembre pasado por el que se reanudan términos y plazos, así como trámites y servicios en las alcaldías.

En Coyoacán se han seguido de manera oportuna las medidas sanitarias preventivas, según lo Lineamientos de Protección a la Salud dictados por la autoridad (adjunto material fotográfico).

Al 13 de enero, 65 trabajadores se han reportado enfermos, de 6 mil 426 con los que cuenta la demarcación y representan 1.01 por ciento. Ante tal nota, es necesario señalar que el incremento en el número de contagios no es exclusivo de la alcaldía: se da a escala nacional e internacional. El semáforo epidemiológico en la Ciudad de México sigue en verde, el cual no obliga a cierres, confinamientos o ausentismo, salvo en los casos específicos marcados.

La alcaldía aplica las medidas correspondientes al protocolo para limitar posibles contagios e insta a redoblar esfuerzos para evitar que la enfermedad se propague.

Sergio Javier Jiménez Mendoza, director de comunicación socialde la alcaldía Coyoacán

Respuesta de la reportera

En relación con la carta de Sergio Javier Jiménez Mendoza, director de comunicación social de la alcaldía Coyoacán, comento que la nota se sustenta en testimonios de trabajadores que dieron su nombre y apellido, quienes temen contagiarse de covid-19 porque en el interior de los edificios no se cumplen las medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias, lo cual han reportado a su sindicato. Si los contagios crecen en todo el mundo, ello no exime a una autoridad a proteger a los trabajadores.

Josefina Quintero

Corrupción con vacunas en Morelos

Con indignación, denuncio las irregularidades y el influyentismo que imperó ayer en aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el covid-19 en el Centro Integrador Chamilpa, en la carretera federal Cuernavaca-Tepoztlán.

En Morelos, por la falta de organización oficial los ciudadanos hemos tenido que llegar desde la noche anterior para hacer fila. Me formé desde las 3 de la madrugada con muchas otras personas, quienes debieron aguantar el frío. A las 8 de la mañana entramos, pero los organizadores pasaban a decenas de personas que no estaban formadas. Se trataba de sus familiares y cuates, pero cuando reclamé, alguien con vestimenta azul y el logo de la Secretaría de Bienestar me respondió: Ahí hay un buzón de quejas, si no le parece . ¡Qué vergüenza que haya servidores públicos que pasan por encima de los lineamientos del Presidente!

Alberto Becerril Méndez