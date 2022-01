El quehacer o el poder de una institución no está fuera del ecosistema de la ley únicamente por demarcación geográfica , puntualizó.

En cuanto a la justificación que dio Rodríguez Cantú, de que obtuvo un permiso especial para llevarse al niño del centro de asistencia pública, la directora de la Redim descartó que la ley permita este procedimiento.

No estamos hablando de ese caso. Aquí no hay un vínculo familiar; si bien puede haber empatía, eso no está contemplado en la norma. Lo importante no es cómo ayudo a un niño que acabó en el DIF, sino cómo garantizo derechos para la niñez. La idea asistencialista refuerza la situación de marginación .

El fin de semana García y Rodríguez extrajeron de las instalaciones del DIF estatal a Emilio, un lactante de cinco meses de edad con discapacidad del sistema nervioso, para convivir con él unos días.

Esta acción ha sido criticada por diversas organizaciones, incluso Save the Children, la cual manifestó que se vulneraron los derechos del infante a la vida privada y a la identidad, además de que podría configurarse el delito de trata de personas por usar su imagen con fines políticos y mercantiles en redes sociales.