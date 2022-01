Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Viernes 21 de enero de 2022, p. 29

El Instituto Nacional Electoral (INE) debe dar vista a la Secretaría de la Contraloría General para que indague el otorgamiento de plazas a quienes aportaron recursos a las campañas electorales de la Unión de Alcaldías (UNA), señaló la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Erika Estrada Ruiz.

En entrevista, la consejera que encabeza el área de fiscalización del órgano local y que anteriormente fue directiva de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, resaltó los esfuerzos realizados en la materia, aunque reconoció que los órganos electorales son incapaces de actuar de manera eficiente cuando se detecta alguna irregularidad, debido a la falta de coordinación con otras autoridades del Estado, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

“En este caso las contralorías deben investigar si no hubo tráfico de influencias, que estaríamos ante un hecho de esta naturaleza que escapa de la fiscalización, pero que al fin y al cabo es parte de la evidencia que tiene el órgano fiscalizador.