Viernes 21 de enero de 2022, p. 28

Desconocimiento y mala atención de servidores públicos, largas filas sin sana distancia y la presencia de al menos una docena de personas conocidas como coyotes –que garantizan eficiencia en la gestoría de trámites por 300 y hasta 7 mil pesos por realizar correcciones y digitalizaciones en máximo 24 horas y sin errores– enfrentan los usuarios de la Oficina Central del Registro Civil que acuden, en su mayoría, en busca de actualizar su acta de nacimiento.

Los coyotes son perfectamente identificables porque no se ocultan. Ofrecen libremente sus servicios en la esquina de Arcos de Belén y Doctor Andrade. Abordan, y algunos hasta acompañan unos cuantos pasos a los usuarios, a quienes preguntan sin tapujos: ¿Qué necesita? ¿Corrección de libro o digitalización del acta?

El catálogo de servicios es amplio: Le tramitamos lo que sea. ¿Es de la ciudad o de algún estado? ¿Eres foráneo? Por preguntar no se paga .

Aseguran que los trámites los realizan desde la ventanilla del servidor público que está dentro de las instalaciones del Registro Civil y sus servicios están garantizados , no me pagas hasta que concluyas tu trámite; son 7 mil pesos por correcciones en el libro y 300 por subirte a la plataforma, pero lo tienes en 24 horas y no en tres meses .

La presencia de policías y una camioneta de un agrupamiento de élite estacionada en la explanada no son impedimento para que los gestores atraviesen la explanada del Registro Civil y ofrezcan sus servicios a los usuarios que forman largas filas.

Despotismo e ineptitud