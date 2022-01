H

ay que insistir en la necesidad de combatir todo intento de reducir la obra de Adolfo Sánchez Vázquez al solo campo de la reflexión académica o al solo campo de las meditaciones filosóficas. Insistamos, siguiendo las voces que lo han estudiado y que con él han militado toda una vida, Adolfo Sánchez Vázquez es un revolucionario marxista que muy temprano abrió puertas y ventanas para entender la praxis. Su significado como transformación permanente sobre la realidad y como examen de la acción indivisible entre la teoría y la práctica. Esta insistencia no es sólo de método; es también una ratificación de dirección política, nada menos que la dirección política que Sánchez Vázquez le dio su obra. Hay páginas antológicas para remendar memorias descosidas.

Ahora mismo el paisaje mundial es un galimatías abigarrado de problemas irresueltos. Padecemos problemas humanos sin resolver de todo orden: económico, político, cultural… campos problemáticos que han sido eruditamente estudiados , de una y mil maneras, pero que simplemente no se resuelven o se resuelven parcialmente para el interés de un sector o de una coyuntura. Pero se vive (o se sobrevive) en un interregno desesperante en el que la práctica no corresponde a la teoría y viceversa. El ascenso a la práctica, bajo la condición de su indivisibilidad, se parece más a una espiral, según Lenin, que a una escalera. Ese ascenso, que no es lineal, no está exento de dudas o retrocesos, no prescinde de tropiezos y no siempre es un éxito garantizado. Es un proceso dialéctico embebido en sus contradicciones, acosado y envuelto en presiones que se resuelven sólo en la acción. Proceso dinámico.