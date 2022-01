Jared Laureles

Periódico La Jornada

Jueves 20 de enero de 2022, p. 11

Ricardo Aldana Prieto, actual tesorero del sindicato petrolero y cercano al ex dirigente Carlos Romero Deschamps, rechazó que haya dados cargados a su favor en el proceso electoral para ocupar la secretaría general del gremio.

Aldana, quien por más de dos décadas ha manejado las millonarias finanzas del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), se registró ayer ante la Comisión Nacional Electoral para contender por la dirigencia nacional, cargo que desde hace más de dos años está acéfalo.

A las afueras del sindicato, tras recibir su documento de inscripción, reclamó que Pemex no ha cumplido cabalmente con el contrato colectivo vigente.

El veracruzano de 67 años llegó a pie a la sede del STPRM, acompañado por seis colaboradores. A diferencia de los otros aspirantes, no se le requirió su credencial del sistema institucional de identificación única e ingresó sólo saludando y concluyó su registro en 25 minutos.

Sostuvo que no habido un trato justo hacia los trabajadores en esta administración por parte de Pemex, porque hay muchas deficiencias en seguridad, salud y empleo, deficiencias que hay que corregir .

Y afirmó que conoce perfectamente las necesidades de los trabajadores; a eso nos vamos a abocar y buscar la mejor solución a sus problemas; uno de éstos, apuntó, es el respeto absoluto al contrato colectivo .