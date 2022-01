Fabiola Martínez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Jueves 20 de enero de 2022, p. 10

El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su posición en favor de las clases presenciales y se refirió al reciente anuncio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) al respecto.

Ojalá sigamos participando con las clases presenciales. Ya hasta celebro que la UNAM dio a conocer que va a empezar a analizar, va a empezar a revisar si conviene el regreso a clases presenciales. Ya es un avance, ya es un avance , comentó a la prensa.

El mandatario indicó que aunque no son buenas las comparaciones, éstas ayudan a entender ciertas cosas y, además, es necesario debatir.

Agregó que hasta en los tiempos difíciles de la pandemia, los del Colegio Militar no dejaron de impartir clases, no se cerraron los planteles; cuidaron con un protocolo de salud y no se interrumpieron las clases .

La UNAM dará a conocer el lunes las medidas adicionales para el inicio del semestre 2022-2, el 31 de enero, y aclaró que la normalidad se recuperará conforme la pandemia de covid-19 lo permita.

López Obrador expresó que su gobierno no ha impuesto la obligatoriedad, pero tampoco se vale decir que “‘el contagio ahora es terrible y cerramos las escuelas’, o los que ya se están animando en la UNAM que digan: ‘pues siempre no, le vamos a seguir así’”.

En la conferencia de prensa de ayer se le preguntó sobre la deserción escolar vinculada a los efectos de la pandemia, y el mandatario respondió citando los datos de las escuelas cerradas por contagio, que al corte de la semana pasada fueron 259 en todo el país, por lo cual rechazó que el impacto sea de millones de alumnos.