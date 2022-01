En torno al ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y sus empleos en las trasnacionales Kansas (ferroviaria) y Citigroup (financiero), López Obrador los calificó de hechos totalmente inmorales. Y lo asoció al neoliberalismo, sistema que promovió esas prácticas, como se repitió con Felipe Calderón Hinojosa y su empresa preferida: Iberdrola. Ahora eso ya no sucede por la Ley de Austeridad, como lo establecen los artículos 22, 23 y 24 de la Ley de Austeridad , dijo.

Está por vencer un permiso de operación a favor de la empresa española Iberdrola en Nuevo León, y no se le renovará. ¿De qué quieren su nieve? , adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En Palacio Nacional se refirió a una campaña mediática por la cual se advierte de un gran apagón en esa entidad, coincidente con el fin de la autorización, y repitió: No habrá apagón, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le va a vender la misma energía a los clientes.

Dijo que la española Iberdrola se apoderó del mercado eléctrico en tiempos de Felipe Calderón –y así se sostuvo en el de Enrique Peña Nieto–, “sobre todo lo que tiene que ver con el abasto a mayoristas, se apoderan. Yo les puedo decir, la CFE no tiene clientes en el sector empresarial de Nuevo León. Ya no existe ahí la Comisión Federal de Electricidad.

Ahora se les vence un permiso a Iberdrola y se está diciendo que va a haber un apagón porque quieren que se les renueve el permiso. ¿Cómo? ¿De qué quieren su nieve? Y no va a haber ningún apagón. Ahí está la CFE que les va a vender al mismo precio la energía eléctrica.

Y para referir, de nuevo, la postura de dominio que manifestaba esa empresa y sus directivos recordó la reunión que sostuvo al inicio de su gobierno con el director general de la trasnacional española.

Cuando me toca entrevistarme con el señor de Iberdrola, que le estoy planteando que debemos de buscar un acuerdo, me empieza a decir que todo está legal y legal y legal, y con una arrogancia, comportándose con prepotencia, entendiendo que era lo mismo o pensando que era lo mismo. Le tuve que decir, con todo respeto: Oiga, ustedes nos han ofendido, nos han ofendido mucho, como nación, como pueblo. Cómo se llevan a trabajar a un ex presidente de nuestro país. Es algo indigno, eso no se debe de hacer, es inmoral.

Al abundar en Zedillo, quien despojó al país de sus ferrocarriles para entregarlos a dos trasnacionales estadunidenses, recordó en su exposición matutina que, “no sólo fue el que entregó los ferrocarriles, rescata a los bancos, rescata a Banamex, entre otros, y luego de que los rescata y se vende Banamex a Citigroup se va a trabajar a Citigroup, y el encargado del rescate del Fobaproa pasa a formar parte de Citigroup.