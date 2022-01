Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 20 de enero de 2022, p. 6

No existe ningún motivo para que España rechace la propuesta de Quirino Ordaz como embajador de México, comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, reiteró que enviará al Senado de la República su propuesta de cambios en el servicio exterior.

Respecto de Pedro Salmerón, se le preguntó: ¿qué le dice que haya denuncias de mujeres de distintos tipos, del ITAM, de la UNAM, incluso de Morena?, ¿eso le dice algo?

En respuesta, el Presidente instó a presentar denuncias penales contra Pedro Salmerón, pues no se puede juzgar a nadie si no existe un proceso de conformidad con la ley .

A esa defensa sumó que los señalamientos –en su momento– de estudiantes del ITAM, de la UNAM y de militantes de Morena contra éste, han tomado más fuerza porque sí hay intereses políticos; como en todo, los opositores se valen de todo .