witter decidió suspender parcialmente la cuenta (con más de 972 mil seguidores) del multimillonario Ricardo Salinas Pliego. Ahora sólo se pueden ver los mensajes que colocó antes de la sanción, pero no podrá generar nuevos por un tiempo aún indefinido (probablemente corto).

Según reportó el propio presidente del Grupo Azteca en sus cuentas de Instagram y Facebook, la empresa del pajarito azul le informó del bloqueo por incumplir las reglas que prohíben el abuso y el acoso , pues no puedes participar en situaciones de acoso dirigido a una persona ni incitar a otros a hacerlo. Esto incluye desear o esperar que alguien sufra daños físicos .

La reacción de Twitter fue motivada por un mensaje de Salinas Pliego en el que se preguntaba si iniciaría la semana con un concurso de memes dirigidos al yutubero Ignacio Rodríguez, conocido como el Chapucero, a la académica Denisse Dresser y al empresario Simón Levy, a quienes mencionó con etiquetas de insulto que aquí no se reproducirán. Pensaría, dijo el dueño de Televisión Azteca, tiendas Elektra y Banco Azteca, si a ese concurso le pondría 500 o mil dólares de incentivo.

Así explicó Salinas Pliego su suspensión tuitera: “hay personas que buscan promover sus ideas y silenciar las ideas de los demás, grupos de personas que se llevan y no aguantan… ellos se organizaron y denunciaron mi última publicación como si fuera acoso selectivo, yo quería hacer un concurso de memes y no me dejaron, me bloquearon parcialmente la cuenta, de todos modos ya estoy viendo qué hacer, así que pronto me tendrán de regreso en Twitter”.