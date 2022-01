n manos de quién están las acciones de Banamex en Aeroméxico? ¿Ya se deshizo de ellas o van incluidas en su venta? Haciendo un poco de memoria, en 2007, Banamex, con un grupo de socios, compró en 249 millones de dólares la empresa Aeroméxico, propiedad del gobierno, por medio del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, heredero del Fobaproa. El IPAB era dueño de 45.37 por ciento de la línea aérea. Pasado el tiempo, en 2013, Banamex, que ya era propiedad de Citigroup, anunció que había vendido más de la mitad de sus acciones en Aeroméxico a un grupo liderado por el empresario del grupo lechero Lala, Eduardo Tricio Haro, quien incrementó sustancialmente su peso en la mayor aerolínea de México y se aseguró la presidencia del directorio. Compró 20.33 por ciento de las acciones por 172 millones de dólares. La nueva empresa llevaría a su consejo al ex presidente del Fobaproa, Javier Arrigunaga Gómez del Campo, primo de Margarita Zavala. También Banamex lo elevó al cargo de director general. Como es sabido, los administradores privados de la línea aérea sabían de leche, queso y yogurt, pero no de aviación, y la llevaron a la quiebra. En estos días, un juez de Estados Unidos, donde se ventila el procedimiento, aprobó un esquema que podría evitar su extinción. La pregunta sigue ahí: ¿quién tiene las acciones de Aeroméxico que compró Banamex, qué valor tienen y van incluidas en su venta? Conviene recordar también que en su momento Andrés Manuel López Obrador denunció que Felipe Calderón y Vicente Fox entregaron a empresarios privados a Mexicana de Aviación y Aeroméxico como pago por su ayuda para frustrar su campaña electoral.

Primeros pensionados y son pobres

La Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar) informó que suman 27 mil 396 los pensionados que pertenecen a la primera generación Afore… y son pobres. Alcanzarán una pensión que oscila entre 2 mil 622 y 8 mil 241 pesos. Los pensionados Afore se suman a los más de 4.7 millones de jubilados del IMSS y 1.2 millones del Issste. Al final del sexenio de Carlos Salinas de Gortari se creó el sistema Afore; el gobierno abandonó la responsabilidad de pensionar a los trabajadores, se ha ahorrado muchos miles de millones de pesos, pero los condenó a la pobreza.

Ombudsman social

Asunto: despedida después de 30 años

El pasado 14 de diciembre mi esposa fue despedida de la secundaria de Gobernación, después de 30 años de servicio y a dos años de jubilarse. Lo más grave es que la dejaron sin un ingreso, le retuvieron el aguinaldo y se quedó sin sueldo, lo cual implica no poder solventar sus necesidades básicas, no poder pagar su crédito Fovissste y un crédito de nómina, no tener servicio médico, principalmente. Ella quiso obtener una audiencia con el oficial mayor para plantearle su problema, pero le han impedido el paso a la secretaría. Tampoco puede hacer ningún trámite para no perder su crédito Fovissste y su servicio médico porque las gentes que la despidieron bloquearon el acceso a cualquier trámite.

Francisco Torres/CDMX (verificado por teléfono)

Twiteratti

¿ Al chipotle significa al chile? ¿Hasta ahí llega la inteligencia del @INEMexico? ¿Para eso quieren tanto doctorado? Necesitamos un instituto electoral ciudadano, donde no haya aviadores llamados asesores.

Escribe @mima571130

R.: Lorenzo y Ciro no hallaron otra cosa de dónde agarrarse.

