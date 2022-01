Chihuahua, Chih., La Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) ha recibido ocho denuncias de testigos protegidos y ex funcionarios vinculados a presuntos actos de corrupción cometidos en la gestión del ex priísta César Duarte Jáquez (2010-2016), quienes acusan al ex gobernador panista Javier Corral Jurado de someterlos a tortura sicológica y fabricarles delitos, informó ayer el fiscal estatal, Roberto Javier Fierro Duarte.

Los presuntos implicados pidieron dinero al ex auditor mientras estaba preso en la prisión estatal del municipio de Aquiles Serdán a cambio de no afectar a su familia y no formularle más acusaciones; además le advirtieron que en caso de no entregar una fuerte suma de dinero irían contra sus hijos , informó el abogado de Jesús Manuel Esparza.

El ex auditor entregó el dinero; sin embargo, siguieron formulando cargos en su contra y ejercitando acción penal. También afectaron a sus hijos y hostigaron a su esposa , agregó la defensa.

Esparza Flores fue detenido en 2017 y la FGE formuló en su contra 13 procesos penales, pero obtuvo libertad condicional mediante sentencia de amparo en octubre pasado, un mes después de que Javier Corral dejó el cargo.