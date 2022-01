De La Redacción

Jueves 20 de enero de 2022

Morena planteó ayer en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso que se indague la sustracción de un menor de un centro asistencial público por el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, el fin de semana pasado.

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó con cautela: Pues eso tiene que ver con la decisión de los ciudadanos, de la gente. No debe de haber también propósitos politiqueros. Entonces, nosotros no nos vamos a pelear, que cada quien haga su juicio, que actuemos con criterio , señaló en su conferencia mañanera.

El mandatario ponderó su gobierno porque, antes no había polémicas sobre ningún tema, ahora todo se cuestiona, hay escrutinio público, se ejercen a plenitud las libertades, no hay censura, no se persigue a nadie, no tiene miedo nadie .