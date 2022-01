Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 20 de enero de 2022, p. a11

La ex seleccionada nacional Andrea Rodebaugh indicó que las extranjeras que tuvieron su primera experiencia en la Liga Mx Femenil el torneo pasado, no quedaron a deber pese a tener pocos minutos de juego, pues la idea era elevar el nivel en la cancha.

No se podrá fichar a las mejores del mundo, porque la Liga aún está en crecimiento, debe de haber una progresión, eso no quiere decir que quienes vinieron no son de calidad. Conforme avance el torneo se podrá ver un mayor potencial y todo dependerá de cuánto estén dispuestos a invertir los clubes en las futbolistas foráneas , indicó.

No creo que todas hayan marcado diferencia, pero no me gusta decir que quedan a deber, pues es complicado adaptarse a un país, influyen muchas cosas, yo lo viví en Japón , apuntó Rodebaugh.

En el torneo Apertura 2021, se registraron 16 extranjeras, entre las cuales destacó la brasileña Verónica Martins al ser la delantera con más tantos al conseguir cuatro goles con el Puebla, mientras la estadunidense Sarah Leubbert robó reflectores en la liguilla con el América. A su vez, la guardameta colombiana Vanessa Córdova fue la única en jugar todos los encuentros al cubrir el arco del Querétaro.