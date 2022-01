Ésta no es la primera vez que un magnate construye un museo para mostrar al público sus colecciones. Carlos Slim, el hombre más rico de México, posee el Museo Soumaya, que cuenta con tres recintos en puntos diferentes de la Ciudad de México.

Los objetos del magnate ya comenzaron a ser trasladados al sitio donde operará el museo. Hasta ahora, 400 piezas. Aún no se ha definido el tiempo que durará la exhibición, pero una vez que concluya, el espacio funcionaría como un sitio cultural para mostrar otras colecciones y organizar eventos, aseguró un vocero del gobierno municipal.

El ex alcalde de San Pedro Garza García quiere albergar ahí sus colecciones de arte, artículos históricos, arquitectónicos y paleontológicos valuadas en unos 120 millones de dólares, dijo.

Para lograr la aprobación de Treviño, que inicialmente suspendió los trabajos en el parque ante los cuestionamientos, se redujo el costo del proyecto de 18 millones de dólares a 9.7.

También se redujo el tamaño del terreno cedido por el municipio bajo la administración de Fernández Garza para el museo y se canceló la construcción de otros dos museos donde se planeaban exhibir más colecciones del entonces alcalde. La discusión se terminó cuando donamos los techos, ya no era un proyecto para construir algo para mis piezas, es un patrimonio municipal, yo no tengo ningún interés en usar el dinero del municipio en algo mío , agregó el ex alcalde, quien a mediados del año pasado contó que padece cáncer de pulmón.

Para otros, la discusión no terminó con el acuerdo. Gilberto Marcos, reconocido activista de San Pedro Garza García y líder de la asociación civil Vértebra, señaló que, aunque contar con un museo nuevo podría ser bueno , persiste en la comunidad descontento sobre el uso de fondos públicos en el proyecto.

Desde un principio hubo una negativa de muchos ciudadanos en contra de que esta obra se hiciera con recursos públicos. Las correcciones que se hayan hecho con el acuerdo no van a satisfacer a quienes se opusieron, porque no se le quita el origen de que la decisión fue tomada en tiempos en que él mismo era el alcalde , indicó en la entrevista.

Fernández Garza ocupó la alcaldía de San Pedro Garza García en tres ocasiones distintas, en 1989, 2009 y 2015, cada gestión por un periodo de tres años. Además fue senador y en las elecciones del año pasado compitió de nueva cuenta por la alcaldía, pero fue derrotado por Treviño.

Pertenece a una de las familias más acaudaladas e influyentes de la región. Es nieto de Roberto Garza Sada, fundador del Grupo Alfa, uno de los principales conglomerados empresariales de México con inversiones en sectores como la petroquímica, industria de los alimentos y las telecomunicaciones. Avenidas principales y centros culturales del área metropolitana de Monterrey llevan los nombres de sus ancestros. La madre de Fernández Garza, Márgara Garza Sada de Fernández, es recordada como una de las principales impulsoras de la cultura en la región. Ella apoyó las carreras de Tamayo y de Toledo, por ejemplo.

Uno de los episodios más polémicos de Fernández Garza en su tiempo como funcionario se dio en 2009, cuando al asumir por segunda vez la alcaldía dio a conocer la muerte de un presunto secuestrador horas antes de que las autoridades encontraran el cuerpo en la Ciudad de México.

En entrevista, el periodista mexicano Diego Osorno, quien codirigió el documental El alcalde, sobre los métodos utilizados por Fernández Garza para combatir al crimen, consideró que pese al estilo y las polémicas que ha generado a lo largo de su vida, el multimillonario se ha convertido en una figura icónica en esta región de México.

“Es una figura esencialmente transgresora, no sólo en los negocios, en la política, en la vida personal y en el arte. Está marcado por muchas cosas, entre esas el ‘grupo rudo’, pero creo que él es alguien muy enfocado, y ahora su misión es que quede impecable ese museo.”

Fernández Garza, con más de 1.6 millones de seguidores en TikTok, manifestó que aunque en este momento no está en la política, no podría decir lo que pasará en el futuro.