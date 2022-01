Inducir como táctica la calificación del actual gobierno como populista lleva insertada una intención descalificadora. Se busca asentar la supuesta incapacidad de los, así llamados, populistas, para imaginar y, sobre todo, ejecutar trabajos responsables . Para lograr semejante empeño, se citan estudios, ideas, libros u opiniones de diversos personajes, casi todos extranjeros. A continuación se desgranan los atributos negativos y defectos del perfil populista ahí desmenuzado. Se da paso entonces a inducir, por directa analogía, un similar diseño a nuestra realidad y personajes. Desde esa perspectiva y en un alarde que no evita un reduccionismo pedestre, lo aplican, sin mesura alguna, al Presidente o su administración.

Ciertamente, este es un año que, por sus compromisos establecidos, soportará e impulsará los esfuerzos de los dos restantes. Apreciado tiempo en el cual se podrán amacizar las transformaciones iniciadas y en plena marcha. Los estrategas y difusores de esa vasta agrupación conservadora han decidido formular sus ataques desde varias perspectivas combinadas. Una pretende hacer aparecer al gobierno como incapaz de ser eficiente y fallar en su congruencia. Otra intenta sostener que la Cuarta Transformación (4T) no tiene los resortes, la visión, los medios indispensables que den los resultados esperados y necesarios para el bienestar de la ciudadanía.

Aparte de toda esta lucha de trincheras y posiciones ideológicas corre un ancho caudal de realidades un tanto soslayadas por las urgencias político-electorales. Y mucho de ello tienen cariz económico o de concepciones y posibilidades para un mejor y más dinámico desarrollo del país. Los grandes programas de carácter social ya están en funcionamiento. Tocan un gran concierto de distintos grupos de mexicanos. Unos apuntados por su precariedad, indefensión o vulnerabilidad. Otros por protegerlos de la virulenta explotación que padecen. Todos esos diseños llevan el propósito de paliar la desigualdad y la marginación, dolores y penas de amplias capas poblacionales. Pero los recursos destinados a su atención, a pesar de la corajuda voluntad de atenderlos, no son suficientes. En particular si se tienen en cuenta los feroces impactos de la pandemia que no cesa. Es verdad que se han conseguido ingentes recursos fiscales como fruto de un eficiente y honesto trabajo para incrementar la recaudación. Evitar el despilfarro, el patrimonialismo rampante de anteriores gobiernos y la corrupción masiva ha dado resultados. Los fondos han permitido atender estas prioridades en medio de serias dificultades. Pero es necesario, digamos indispensable, poner el acento en asuntos distintos en lo que resta del periodo sexenal.

La vertiente industrial del modelo ha sido relegada y exige su pronta y atenta corrección. El cariz maquilador no ha dado paso a una integración que se requiere con urgencia para mejorar ingresos de trabajadores calificados. La inversión palidece por, en primer término, la debilidad pública de canalizar mayores recursos y, por este cauce, alentar la privada. Y así muchos otros renglones del desarrollo que solicitan agrandar el músculo del erario. Las cifras de 15 o 18 por ciento del PIB en recaudación no puede ni debe seguir maniatando el crecimiento. Este conjunto de tópicos subyacen en la crítica como incapacidades reales de las transformaciones exigidas. Darles tratamiento de urgentes y necesarios es la siguiente prioridad.