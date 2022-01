E

ntre otros factores, el contexto de desconfianza en la Iglesia católica en algunos países de latinoamérica ha sido determinante en el decaimiento que experimenta la institución en la región. Por ello, le urge afrontar la crisis de abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Este contexto de desconfianza no sólo debilita la presencia de la Iglesia, sino desata animadversión de la sociedad por los escándalos recurrentes. Esta es una de las conclusiones que la socióloga chilena Sofía Brahm J. presenta en su ensayo: Realidad religiosa de Latinoamérica , recientemente publicado por la revista Humanitas de la Universidad Católica de Chile (https://www.humanitas.cl/iglesia/realidad-religiosa-de-latinoamerica).

El rostro de la fe católica en América Latina, al iniciar 2022, enciende los focos rojos por las tendencias persistentes a la baja, no sólo de los creyentes latinoamericanos, sino de las cada vez más debilitadas estructuras religiosas.

La joven socióloga chilena cruza varias encuestas en la región como Latinobarómetro y las del Pew Research Center. Su primera constatación fuerte es que desde 1995, la identificación de la población hacia la Iglesia católica ha disminuido por toda la región. En 1995, 80 por ciento de la población latinoamericana se identificaba como católica; para 2018, en cambio, esa identificación descendió a 59 por ciento. En contrapartida, hay un marcado incremento en los miembros de las iglesias evangélicas y en aquellos que hoy no forman parte ni se identifican con ninguna religión ­organizada.