No soy de esa época, entonces ya me crea conflicto estar teniendo en la memoria las contraseñas. Además ahorita está trabajando un solo chamaco (en las ventanillas) para toda esta gente, por eso yo creo que sí harían falta más sucursales y más cajeros , estimó.

En la sucursal ubicada en Ignacio Ramírez 20, colonia Tabacalera, los tiempos de espera de los usuarios para retirar fondos también suelen ser excesivos, de acuerdo con Carlos Flores, uno de los beneficiarios de la Pensión para Adultos Mayores.

“Nada más hay un cajero automático y uno tarda horas. Ahori-ta me tocó una fila corta, pero siempre me toca hasta allá –afirma señalando la esquina de Reforma– y nos hemos tardado hasta dos horas. Yo todavía me puedo mover, pero hay gente que viene con bastón, que no aguanta mucho de pie”, lamentó.

Ir temprano, porque se acaba el dinero de las cajas

Afuera de la sucursal, un servidor de la nación orienta a los usuarios sobre la forma correcta de usar el cajero y les recuerda que pueden hacer retiros hasta de 2 mil pesos diarios en los supermercados. También los invita a ir a otras sucursales, aunque admite que en algunas, como la del Palacio Postal, hay que ir temprano, porque si no, el dinero de las cajas se acaba .

Fuentes cercanas al tema explicaron que además de las largas filas, y desorganización en las sucursales, hay muchos nuevos beneficiarios, a los cuales hay que explicarles por primera vez cómo hacer uso de su tarjeta.