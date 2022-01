Andrea Becerril y Jared Laureles

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de enero de 2022, p. 11

La situación en Cananea, Sonora, es tensa y puede complicarse, por ello los trabajadores demandan la intervención del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ya que la titular del Trabajo, Luisa María Alcalde, ni siquiera respondió a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se resuelvan las demandas de los mineros de la sección 65 del Sindicato Minero, que tienen 15 años en huelga y han padecido todo tipo de injusticias y atropellos por parte de Grupo México , advirtió el senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia.

El dirigente nacional del Sindicato Minero resaltó que la toma de la carretera y los accesos a la mina de cobre en Cananea, que comenzó ayer, es un acto desesperado de los trabajadores que se enfrentaron desde 2007 a la complicidad de gobiernos del PRI y del PAN y ahora a la negligencia y falta de interés de la secretaria del Trabajo.

El senador Gómez Urrutia resaltó que pese a que el gobierno de Felipe Calderón utilizó la fuerza pública para romper la huelga de los mineros de Cananea y permitió que Grupo México reabriera la histórica mina con personal de otras entidades y hasta centroamericanos a quienes paga salarios ínfimos, los más de 2 mil trabajadores de la sección 65 siguieron en la lucha y lograron que la queja que presentaron ante la CIDH fuera admitida y resuelta a su favor en agosto del año pasado.