Fabiola Martínez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de enero de 2022, p. 7

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su respaldo y absoluta confianza a la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, al considerar que la maestra es objeto de una campaña muy injusta , con toda la institucionalidad atrás .

Al final de la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario introdujo el tema –sin pregunta de por medio– para criticar el tratamiento en medios de comunicación y del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que impuso al partido Morena una multa millonaria por los descuentos aplicados al salario de trabajadores de Texcoco, estado de México, supuestamente con fines proselitistas, en el periodo en que Gómez fue alcaldesa.

López Obrador argumentó que si no hubiera hecho un buen trabajo como presidenta municipal, no habría ganado luego la elección para diputada federal. Esta señora, esta mujer es honesta, digna, es un ejemplo. Me siento orgulloso de que sea la secretaria de Educación del gobierno federal , dijo.

Mencionó que a diferencia de otros ex funcionarios, la actual secretaria de Educación sigue viviendo en Texcoco, en su casa de siempre.