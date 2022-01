Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de enero de 2022, p. 7

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su propuesta de nombramientos en el servicio exterior, al sostener que la mayoría fue bien aceptada en redes sociales y en medios . De los dos ex gobernadores del PRI, apuntó: son ellos los que tienen que decidir ; y en referencia a la amenaza de expulsión formulada por Alejandro Moreno, respondió: con todo respeto se me hace muy poco político, muy poco tolerante . En el Salón Tesorería, dijo haber invitado al panista Javier Corral a una misión diplomática, pero al tener doble nacionalidad, no podría ejercer.

Al preguntarle sobre el rechazo a Pedro Salmerón entre un amplio sector de las redes sociales, donde se recordó el señalamiento de acoso sexual en el ITAM y en la UNAM (reflejado en el Me Too académico), repuso que habrá de esperar si se generan procedimientos penales: hay esta denuncia que se presentó. No existe, según entiendo, una denuncia formal, legal, y hay que esperar a que se presenten las pruebas en este caso .

Y a pregunta específica sobre los recientes actos de violencia contra reporteros, rechazó que sus conferencias matutinas sean foro desde el que se propicie la violencia contra los periodistas profesionales.

Ah, no, esto último no, esa es una especulación, yo diría que incorrecta, o sea, no tiene nada que ver. Si analizamos caso por caso, no hay ninguna relación. Ahora, al contrario, hay dos cosas distintas: una, que no se persigue a nadie desde el Estado, como era antes, y ojalá y eso lo acepten. Y lo otro que nos hace diferentes es que no se permite la impunidad. Claro, nuestros adversarios aprovechan todo para atacarnos, pero en realidad en el fondo no es que sinceramente les preocupe, como nos debe preocupar a todos, el que pierdan la vida seres humanos, ellos lo que buscan siempre es sacar provecho hasta del dolor humano.