S

e van asentando las probables candidaturas de los dos principales partidos de EU. Del lado demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, de 57 años, se ha desfondado con una aceptación para la presidencia de un lastimoso 13 por ciento (https://bit.ly/3fyTKfQ) –pese al apoyo del eje Silicon Valley/Wall Street/Hollywood (https://bit.ly/34VSC3L)–, mientras la aprobación de Biden (79), sigue periclitando a niveles preocupantes y Hillary Clinton empieza a mover sus piezas para ser de nuevo la candidata presidencial en 2024. Aquí habría que matizar ya que el muy popular gobernador de California, Gavin Newsom (54), puede encumbrarse como el caballo negro . Tampoco se puede eliminar una candidatura de la muy popular Michelle Obama (58), la esposa del ex presidente.

Del lado republicano pareciera existir mayor claridad con el retorno del trumpismo, con o sin Trump, debido a los graves errores de la dupla Biden/Harris: desde el sensible contencioso de la migración, pasando por la incoercible hiperinflación, hasta la ineptitud en manejar la nueva variante del covid-19. La claridad se debe a una sencilla dicotomía para ungir al candidato presidencial republicano: o repite Trump o bendice a su sucesor.

Cabe señalar que el nepotismo dinástico de los Bush no entendió el zeitgeist de la dinámica electoral de los republicanos que tampoco asimilaron los Cheney, ni la hija de McCain ni Chris Christie ni el mormón Mitt Romney. Tampoco representa mayor peligro la candidatura del cubano-canadiense-texano Ted Cruz, quien no ha ofuscado para nada a Trump.

Trump filtró su furia en forma privada contra el popular gobernador de Florida, Ron DeSantis (43), a quien considera una personalidad aburrida y sin carisma , amén de ingrato y quien, a su juicio, no tendría la menor posibilidad de ganarle la nominación (https://bit.ly/3FRYlVn). Si a unos políticos les ha ido pésimo con el manejo de la pandemia, a otros les ha ido muy bien, como al gobernador de Florida, con 20 millones de habitantes, quien sería el favorito, según las encuestas (https://politi.co/3GKqcI8), si Trump no es considerado candidato. DeSantis está muy por encima del malhadado ex vicepresidente Mike Pence.