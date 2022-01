T

odos los casos fueron abordados en un martes de defensa y solidaridad: los ex gobernadores priístas Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aysa, el historiador Pedro Salmerón, la profesora y secretaria Delfina Gómez, el gobernador morenista Cuitláhuac García y el México plural, no de un partido, no faccioso, que resplandece en el discurso presidencial, usualmente tan crítico de las opciones y los personajes ajenos y distantes de la llamada Cuarta Transformación (4T).

De la ex gobernadora de Sonora no se recordaron las estadísticas de criminalidad y el predominio de grupos delictivos en la entidad ni su apoyo a dueños de la guardería ABC de Hermosillo, cuando era diputada local, ni las acusaciones de corrupción e impunidad durante su administración o el caso de la triangulación delictiva de recursos durante el peñismo (la Operación Safiro, con aportaciones destacadas de los gobiernos de Chihuahua, Durango y Sonora) para campañas electorales priístas.

Del ex gobernador de Campeche Carlos Miguel Aysa se destacó que es una persona de edad , seria . Y ambos personajes, según la narrativa obradorista matutina, no tienen acusaciones en su contra y son respetados por sus conciudadanos. Por ello (y no por haber cedido la plaza electoral a Morena) es que ahora se les ha premiado con un consulado (en la misma adscripción donde el peñismo ofendió a la comunidad catalana enviando a Fidel Herrera Beltrán) y una embajada.

En el caso de la titular de la Secretaría de Educación Pública, el presidente fue aplicado en mostrarse solidario. Le parece que hay una campaña contra Delfina Gómez por cuanto se acercan las elecciones mexiquenses (el año próximo), en las que se supone que la profesora podría volver a la boleta en busca de relevar al holograma de gobierno llamado Alfredo del Mazo.