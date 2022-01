P

arece chiste, pero el ex presidente Ernesto Zedillo, el padre del Fobaproa, forma parte del comité de Ética, Conducta y Cultura del consejo de administración de Citigroup. Zedillo implementó el rescate bancario del cual los ciudadanos mexicanos han pagado un billón de pesos y aún deben otro billón. Su gestión fue entre los años 1994 y 2000. Banamex estuvo entre los bancos rescatados y posteriormente, con Vicente Fox, fue vendido, ya saneado, a Citigroup. Un reportaje de Víctor Hugo Michel y Jesús Rangel, publicado por el diario Milenio, revela que desde 2011, año de su llegada (de Zedillo) al grupo financiero estadunidense que adquirió Banamex poco después del fin de su sexenio, el ex mandatario ha sido un empleado atesorado y bien remunerado. Tanto, que ha ganado en 10 años lo que le habría tomado décadas como funcionario público . Agrega: Desde que inició su vida corporativa en Citigroup, Zedillo ha acumulado a manera de compensación más de 3 millones de dólares en ingresos, sólo por su salario y premios al desempeño. Es el equivalente a seis veces lo que devengó como presidente de México durante su sexenio, alrededor de 450 mil dólares al tipo de cambio actual . Zedillo no sólo tiene un salario que hace palidecer al que ganó en la Presidencia de la República. Goza de derechos corporativos de primer nivel. Durante su gestión como directivo, ha sido premiado con casi 40 mil acciones de Citigroup, el banco que ha anunciado que pondrá a la venta a Banamex. El valor de las acciones en posesión de Zedillo Ponce ascendía recientemente a 2 millones 681 mil dólares. Esto, de acuerdo con el último reporte entregado a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), del cual tienen copia los autores del reportaje. Además, Zedilllo desempeña en paralelo cargos de consejero en consorcios trasnacionales y dirige el Instituto de Asuntos Globales de la Universidad de Yale. Lo inaudito: ahora que Citigroup venda Banamex, Zedillo ganará dinero por su condición de accionista. Recordemos que hubo un intento de llevar a juicio a los ex presidentes corruptos del neoliberalismo, pero los ministros de la Suprema Corte de Justicia torpedearon la iniciativa.