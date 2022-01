“El futbol es muy volátil, tengo una gran experiencia en selección, participé en dos Mundiales, las olimpiadas, y sueño con jugar una tercera Copa del Mundo, ¿por qué no?, tengo la oportunidad de ganarme un lugar, uno levanta la mano haciendo bien las cosas en su club, conozco muy bien al Tata (Gerardo Martino, técnico del Tri) y él observará a todos los jugadores.

Luego de convertirse en el nuevo refuerzo del Mazatlán FC para la presente temporada, Marco Fabián de la Mora reconoció que una de sus metas a corto plazo es buscar un lugar en la selección nacional para participar en el próximo Mundial de Qatar 2022; no obstante, dijo estar consciente de que primero debe ayudar a su club a alcanzar sus objetivos.

Es un proyecto que me agradó mucho por la confianza que me brindaron, uno siempre tiene esa sensación de dónde puede aportar su mejor versión. Estoy convencido de que en este club volveré a ser ese Marco Fabián que disfruta en la cancha , comentó.

Finalmente, negó sentir rencor hacia el Guadalajara, luego de que no se llegó a un acuerdo para concretar su regreso.

Chivas es un club al que voy a llevar siempre en mi corazón y con el cual estoy muy agradecido. Sí, hubo pláticas, se respetó su proyecto, el mío, pero no se acordó nada, no es una situación que me incomode, les deseo suerte , aseveró.

Por otro lado, el zaguero español Jorge Meré, procedente del Colonia de la Liga de Alemania, superó ayer las pruebas médicas y físicas para poder firmar su contrato como nuevo jugador del América, que también presentó al mediocampista Alejandro Zendejas, procedente del Necaxa.

Tigres, por su parte, se reforzará con el defensa chileno Igor Lich-novsky, según lo confirmó su club, el Al Shabab de Arabia Saudita.

El zaguero volverá a la Liga Mx tras su paso con Rayos y Cruz Azul.