Bertha Teresa Ramírez

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de enero de 2022, p. 30

Pese a estar cerca de zonas productoras como Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, en Tlalpan, San Ángel, Coyoacán y Cuajimalpa se observan los mayores incrementos a productos básicos como tortilla, carne y limón, afirmó el presidente del Consejo del Comercio en Pequeño, Gerardo Cleto López Becerra.

Aun cuando el precio promedio del limón en la Ciudad de México es de 60 pesos el kilo, lo que ya es elevado en estas zonas del sur de la Ciudad de México, este producto se llega a vender hasta en 100 pesos el kilogramo, indicó.

Otro caso es el precio del bistec, producto que marca parámetros y que hace un año se comercializaba en 130 pesos, ahorita está entre 160 y 180 pesos el kilo, lo que representa un incremento de casi 40 por ciento en un año. Esto, incluso en centros de abasto como el mercado Cuauhtémoc o el mercado San Juan, donde se surten muchos restaurantes y fondas de la alcaldía Cuauhtémoc.

Hace un año, el precio de la tortilla tenía un costo promedio de entre 13 y 15 pesos, pero hoy llega a 20 pesos en varias tortillerías del sur de la ciudad.