En la mayoría de los amparos interpuestos, informó el CNI, los jueces se han declarado incompetentes, los han desechado de plano o nos han solicitado aclaraciones que se vuelven interminables ; en marcado contraste, el juzgado segundo de distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en el estado de Puebla otorgó la suspensión provisional del acuerdo presidencial (10/1/22). A esta decisión se suma la otorgada por la Suprema Corte al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en la controversia constitucional que promovió. Definió una suspensión provisional parcial respecto de la reserva generalizada de la información relacionada con las obras de infraestructura del gobierno federal, si bien la suspensión sólo refiere al acceso a la información de los proyectos en curso invalidando de momento la implicación de la virtual autorización de los mismos sin pasar por los trámites de ley ni realizar la consulta previa libre e informada a los pueblos indígenas, respetar mecanismos preventivos en defensa de sus territorios, como la manifestación de impacto ambiental o el cumplimiento de los requisitos para la obtención de dictámenes concesiones licencias y permisos. A la fecha se conoce que uno de los favorecidos por el acuerdo, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ya ingresó a evaluación de impacto ambiental tres proyectos para la electrificación del tramo cuatro del Tren Maya Mérida-Cancún ( El Economista, 12/12/21). La Semarnat no ha declarado al respecto, pero al firmar el acuerdo estableció el compromiso de violar la ley. Ni más ni menos.

Es conveniente preguntarnos si hoy vivimos una ruptura con esa trayectoria histórica, el presidencialismo por encima de los otros dos poderes formales. El actual Congreso en su composición mayoritaria afín al Presidente de la República no ha dado muestras de autonomía; el Poder Judicial se debate de manera errática para reformarse y prefiere, salvo contadas excepciones, refugiarse en resoluciones que no confronten al titular del Poder Ejecutivo. Bien se hace desde los pueblos indígenas en no darle tregua y recurrir a sus diversas instancias.

El otro pie de la desviación de poder reside en la virtual militarización que se impone en regiones y proyectos considerados estratégicos, mientras el precepto del artículo 129 constitucional parece eufemismo: En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar .

La situación actual es preocupante, con la participación directa del Ejército en los megaproyectos, tanto en construcción como en la futura administración y en un centenar de nuevas tareas, podemos preguntarnos: ¿cuál es el rumbo?