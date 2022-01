Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Martes 18 de enero de 2022, p. 14

El gobernador de Morelos, Cuauh-témoc Blanco, afirmó que su antecesor, Graco Ramírez, pactó con el narco, y aseguró que hay registro de los acuerdos que él y su entonces secretario de Seguridad, Alberto Capella, negociaron con Santiago Hernández Nazari, alias El Carrete, líder del grupo criminal Los Rojos.

Luego de acudir a la Fiscalía General de la República (FGR), donde presentó una denuncia de hechos contra quien resulte responsable de las amenazas en su contra, así como de las acusaciones de que coopera con el crimen organizado, Blanco hizo los señalamientos contra los ex funcionarios.

Estos personajes siempre han sido protegidos de ex gobernadores, existen audios y grabaciones de que Graco y Capella pactaron, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, porque mi personalidad no me lo permite , afirmó el gobernador.

Sostuvo que existen registros donde Hernández Mazari, alias El Carrete, admite que negoció con Ramírez y Capella, y pidió a la FGR que investigue estos indicios.