María Esther Echeverría agradeció la presencia y las palabras de ex colaboradores de su padre, el afecto que le demostraron y les ofreció transmitirle sus mensajes. En el domicilio de San Jerónimo también estuvieron presentes los otros hijos del ex mandatario, Mary Carmen, Alfonso, Benito y Pablo.

Al enlace se conectaron, entre otros, Augusto Gómez Villanueva, ex secretario de la Reforma Agraria; Porfirio Muñoz Ledo, ex secretario del Trabajo; Pedro Joaquín Coldwell, ex gobernador de Quintana Roo y ex secretario de Energía.

También Everardo Moreno Cruz, ex subprocurador General de la República; Francisco Javier Alejo, ex secretario del Patrimonio Nacional, así como la senadora y ex gobernadora de Tlaxcala, Beatriz Paredes Rangel; Silvia Hernández, ex dirigente de la juventud; Héctor Mayagoitia Domínguez, ex subsecretario de Educación; Eugenio Anguiano Roch, primer embajador de México ante la República Popular China; Jorge Nuño, ex director de la Universidad del Tercer Mundo; Alfredo Ríos Camarena –apresado en el sexenio de José López Portillo—; Julio Faesler, fundador del Instituto Mexicano de Comercio Exterior, y el empresario Julio A. Millán.

Asimismo, se sumaron Alejandro Carrillo Castro, ex director de la Reforma Administrativa; Salomón Nahmad, organizador del primer Congreso Nacional Indígena en 1974; Abelardo Carrillo, ex gobernador de Campeche, así como Enrique Efrén Mayorga, quien formaba parte de las juventudes del sector popular del PRI, e incluso el abogado Juan Velázquez, que le llevó la defensa en el proceso que se le siguió por genocidio.