La institución agregó que las personas, en su mayoría hombres, fueron regresados al no presentar requisitos migratorios ni sanitarios, y aclaró que 15 cubanos fueron retornados a Honduras y no a su país, ya que por allí ingresaron.

No podemos seguir un día más aquí , dijo un nicaragüense que prefirió no identificarse. Nos vamos a ir, quiero llegar a Estados Unidos, aquí no hay manera de vivir .

La nueva caravana sale en momentos en que Estados Unidos y México intentan frenar los desplazamientos masivos y que cada año suman a gente de más nacionalidades, recientemente haitianos y venezolanos.

En diciembre, México reubicó a miles de migrantes que llegaron en caravanas y que estuvieron varados por meses en Tapachula, Chiapas, a la espera de refugio o una oportunidad para llegar a Estados Unidos.

Organismos de derechos humanos han alertado sobre los peligros que corren los migrantes mientras huyen de la violencia y la pobreza de sus países, por lo que han exhortado a los receptores a mejorar el trato que reciben.