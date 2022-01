Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 18 de enero de 2022, p. 10

San Cristóbal De Las Casas, Chis., Decenas de migrantes marcharon ayer en Palenque para exigir visas humanitarias a fin de trasladarse a la frontera norte.

Reprocharon que desde diciembre las autoridades les ofrecieron el documento, sin que a la fecha lo tengan, lo que dificulta su estancia debido la falta de trabajo.

Una empleada del Instituto Nacional de Migración (INM) que los atendió dijo a reporteros que ha habido ciertas demoras. Están pidiendo visas humanitarias, pero les trato de explicar que existen varios procedimientos. La situación que vamos a subsanar es para que no se hagan estas caravanas y apoyarlos, porque entendemos que algunas personas vienen por problemas en sus países; lo que haremos es subsanar esa parte y ver la manera de apoyarlos .

–¿Les van a entregar su visa?

–Es lo que estamos esperando de nuestros superiores, a ver qué nos informan. No nada más es entregar la tarjeta, pues todo lleva un proceso. Tienen que cumplir los requisitos porque no es fácil y como ellos hay otros. Entiendo su desesperación porque no tienen trabajo.

–Ellos dicen que desde diciembre se les prometió la entrega.

–Sí, se les ha proporcionado a varias personas, pero hay requisitos que como Comar (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) y Regulación pedimos. No podemos entregar un documento si ese requisito no se cumple, pero nos están dando largas y vamos a tratar de apoyarlos.