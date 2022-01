Fabiola Martínez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Martes 18 de enero de 2022, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó en favor del control del gobierno para la compra y distribución de los tratamientos anticovid cuyo uso de emergencia ya fue aprobado por las autoridades sanitarias de México.

Nosotros no queremos eso (venta libre en farmacias), eso se va a analizar, porque queremos que se mantenga el derecho del pueblo a la salud y que se entregue de manera gratuita , dijo, aunque también admitió que se deben evitar abusos o que se culpe al gobierno de que se les impide comprar el producto, como ocurrió con las vacunas.

O sea, lo vamos a analizar, a lo mejor no va a hacer falta que se autorice para mercado privado...La salud es un derecho, no un privilegio , sostuvo en la conferencia de prensa matutina realizada en Palacio Nacional.

El gobierno federal dará hoy un informe al respecto, aunque por ahora el mandatario adelantó que ya se ordenó una compra de esos medicamentos y se evalúa si pueden ser comercializados en farmacias.

López Obrador reapareció este lunes en la mañanera, exactamente una semana después de haber dado positivo a covid-19 por segunda ocasión.

Comentó que ya salió del contagio. Nos fue bien. Es demostrable que esta variante no tiene la misma gravedad de la anterior. Esto es bueno, para que no nos espantemos , expresó acerca de ómicron, reconocida por él mismo como mucho muy contagiosa y que ha provocado incremento de casos, no así de hospitalizaciones ni de fallecimientos.