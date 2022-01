Fabiola Martínez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Martes 18 de enero de 2022, p. 4

El Instituto Nacional Electoral (INE) debe realizar la consulta de revocación de mandato como establece la Constitución, con todas las casillas , advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cuando se le preguntó si aceptaría un tercio de las mesas receptoras de ese ejercicio de participación ciudadana, respondió: No, si no es un asunto conmigo, no es conmigo, es con la ley .

En conferencia de prensa, subrayó que el INE cuenta con los recursos para realizar la consulta –programada para abril, cuando los electores dirán si quieren que López Obrador concluya su sexenio–, y lamentó que en México los comicios sean tan caros.

Incluso presentó una tabla en la que se exhibe, por ejemplo, que en México el presupuesto destinado a los órganos electorales nacionales fue el año pasado de 26 mil 819 millones de pesos (mil 318 millones de dólares), mientras en otras entidades es notablemente menor.

Aun cuando haya diferencias en tamaño de la población, López Obrador dijo que, en ese contexto, los argumentos económicos, en este caso para la realización de la consulta, resultan en argumentos leguleyos.

También insistió en que es inmoral que en un país como el nuestro los servidores públicos tengan los sueldos más altos.