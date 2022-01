Las alcaldías de Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo no son las únicas, a ellas se suman Coyoacán y Tlalpan, cuando menos. Los datos están registrados en la Unidad de Fiscalización del INE, que hasta donde sabemos no ha hecho nada para corregir esto que pervierte aún más el asunto de las elecciones.

Claro que en estos enjuagues no podían estar fuera ni Sandra Cuevas –pieza de Monreal– ni Mauricio Tabe, el ave de las tempestades de los azules. Cuevas puso a Myriam Aguilar, quien no se libró de las aportaciones, como su secretaria particular, y Mauricio Tabe, hoy alcalde de Miguel Hidalgo, se encargó de darle chamba a Carlos Gelista, quien presidió al PAN e hizo aportaciones –ocho para ser exactos–, como cabeza de la Jefatura de la Oficina de la alcaldía con cerca de 75 mil pesos al mes de sueldo.

Es muy probable que ninguna de estas y estos alcaldes hubiera requerido de las aportaciones de sus simpatizantes para ganar la elección, por ello parece que las donaciones fueron condición sine qua non para poder pertenecer a la administración de los alcaldes electos.

También es probable que en el muy recto INE estas prácticas no estén catalogadas como algo fuera de lo normal, pero es innegable que de todas formas esta modalidad puede alterar el destino del voto y condiciona la actividad de los alcaldes. Aguas.

De pasadita

Que la jefa de Gobierno no sepa o quiera ignorar que Clara Brugada está en plena campaña para sucederla, no quiere decir que eso no esté pasando; y lo peor, negar la realidad no le hace bien a nadie, y menos a Claudia Sheinbaum, que goza de un alto índice de credibilidad por parte de la ciudadanía.

La alcaldesa de Iztapalapa ha estado confiando sus ambiciones a políticos y hombres de negocios; eso se sabe por muchos lados porque la alcaldesa no ha tenido el menor recato en desvelar sus intenciones.

La experiencia en esta ciudad muestra la inutilidad de tratar de ocultar situaciones, porque no se trata de decir solamente que se es transparente y que nada se oculta. El discurso no cambia en nada la realidad y cerrar los ojos frente a ella no parece ser un acto que ofrezca ese pedazo de confianza que requiere la ciudadanía. La jefa de Gobierno tendrá que pedir cuentas a sus colaboradores, que al parecer le mienten o le ocultan la verdad, o aceptar que la carrera por la sucesión en esta capital está más desatada que la pandemia. Así es.

