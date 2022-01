C

itigroup decidió deshacerse de Banamex y todo lo relacionado con ese banco, con enormes utilidades, y al hacerla oficial y pública sacudió al sistema financiero que opera en el país, en su mayoría de origen foráneo por decisión del régimen neoliberal (especialmente con Zedillo y Fox en Los Pinos). Esa trasnacional estadunidense (como las españolas y canadienses) gozó de todo tipo de privilegios y de México hizo su principal plaza fuera de Estados Unidos. Pero optó por deshacerse de ella, dada su nueva visión estratégica , para sólo conservar –con su marca original– los negocios con los machucones.

De inmediato se desataron todo tipo de especulaciones (con el consabido uso político de la oposición) sobre por qué Citigroup se deshace de Banamex (que le generó utilidades netas por alrededor de 300 mil millones de pesos, más los pagarés del Fobaproa, devolución y cancelación de impuestos, y muchos ingresos adicionales) y sobre el futuro inmediato de la institución bancaria otrora mexicana.

El propio presidente López Obrador se ha manifestado a favor de la mexicanización de Banamex, y en la mañanera de ayer reiteró que no habrá ningún obstáculo a su venta; no somos chovinistas ni estamos en contra de los extranjeros , pero sería preferible que esa institución financiera se quedara en casa porque las utilidades de los bancos extranjeros se van de México, no reinvierten en el país , de tal suerte que (con todos los bemoles del caso) si los nuevos propietarios son mexicanos hay un poco más de garantía de que se reinviertan las utilidades .

Ese es un punto fundamental, porque en las últimas dos décadas la banca que opera en el país acumuló utilidades netas, limpias de polvo y paja, por alrededor de un billón 800 mil millones de pesos y buena parte de ese catarata de dinero –obtenido en México– terminó en los países de origen de las trasnacionales financieras que de nuestra nación han hecho su paraíso, especialmente el propio Citigroup, las españolas BBVA (40 por ciento de sus utilidades globales las obtiene en México) y Santander, la canadiense Scotiabank y la británica HSBC.