e 16 propuestas de nombramientos diplomáticos que ayer anunció la Secretaría de Relaciones Exteriores, dos tienen abierto tufo a pago de favores electorales (Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aysa), seis corresponden a personajes de abierta relación con la llamada Cuarta Transformación (Laura Esquivel, Pedro Salmerón, Leopoldo de Gyves, Guillermo Zamora, Eduardo Villegas y Alfonso Suárez del Real), cinco forman o han formado parte del equipo operativo de Marcelo Ebrard Casaubón (Amparo Anguiano, Pablo Monroy Conesa, Marcos Moreno, Victoria Romero y Carolina Zaragoza) y tres son embajadores en funciones que pasarían a nuevas sedes (Bruno Figueroa, Norma Pensado y Carlos Peñafiel).

Las invitaciones más discordantes corresponden a Claudia Pavlovich (consulado en Barcelona) y Carlos Miguel Aysa González (embajada en República Dominicana), quienes acaban de dejar las gubernaturas de Sonora y Campeche, respectivamente, bajo constantes acusaciones de haber negociado cargos a futuro a cambio de dinamitar las opciones de relevo desde su propio partido, el Revolucionario Institucional (PRI) en ambos casos, y de otras organizaciones, para dar vía libre a los abanderados morenistas, Alfonso Durazo en la primera entidad mencionada y Layda Sansores en la segunda.

En particular, este par de propuestas suma agresiones a la esperanza de que no se utilizarían más las embajadas y consulados para cubrir adeudos políticos y que no se enviaría ahí a personas con cartas de presentación nulas, si no es que adversas.

Nada sustenta o justifica esos nombramientos, más que el uso maniobrero de los respectivos poderes estatales contra Ernesto Gándara, apodado El Borrego, aspirante de Va por México en la entidad norteña y, en la sureña, contra Christian Castro Bello, priísta y sobrino del líder nacional tricolor, Alejandro Moreno (quien ayer amenazó de nuevo con expulsar de su agrupación a quienes acepten cargos de la 4T sin pedir permiso al partido), y, además, contra Eliseo Fernández Montúfar, de Movimiento Ciudadano, quien quedó a casi seis mil votos de Sansores.