La evaluadora de crédito Fitch Ratings se sumó a Standard&Poor’s y colocó las calificaciones de Citibanamex en observación negativa, debido a la incertidumbre sobre las implicaciones crediticias potenciales derivadas de su venta. Sin embargo, Fitch consideró que resolverá la observación negativa una vez que la información detallada sobre el proceso de salida esté disponible, incluida la solvencia del comprador potencial y si el proceso implica la venta de las subsidiarias mexicanas u otras alternativas de mercado, lo cual podría tardar meses. Por su lado, el presidente López Obrador precisó que su gobierno no pondrá obstáculos a la venta del banco, pues debe demostrarse que en México hay confianza para los inversionistas, pero habrá una licitación y lo que queremos es que se mexicanice el banco. Y luego está el patrimonio cultural que tiene, que tenemos también que cuidar que no salga del país, que se quede en México. Estamos hablando de edificios, colecciones de arte de los mejores artistas, pintores de México, también del mundo, entonces es una colección extraordinaria de arte y de cultura que tiene la Fundación Banamex , indicó. López Obrador mencionó una cifra probable del valor de Banamex, 30 mil o 40 mil millones de dólares, a lo mejor es mucho, quién sabe . Es el doble de la que se manejó a fines de semana. Van a tener que pagar impuestos sobre su precio real.

on la llegada de Morena a Palacio Nacional, los gobernadores de los partidos derrotados se enfrentaron a la disyuntiva de apoyar o ponerle piedritas en el camino al nuevo gobierno. Retadores, 10 de oposición integraron la Alianza Federalista y dejaron la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Hicieron su debut en Chihuahua, en una reunión a la que concurrieron, jugando local, Javier Corral; José Rosas Aispuro, de Durango; Enrique Alfaro, de Jalisco; Silvano Aureoles, de Michoacán; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; José Ignacio Peralta, de Colima; Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila; de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, y de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez. Los resultados de la asociación fueron intrascendentes. Un par de los integrantes tienen problemas con la justicia, García Cabeza de Vaca y Silvano Aureoles. Otros gobernadores asumieron una posición más inteligente y práctica y secundaron al nuevo régimen. La priísta Claudia Pavlovich Arellano, ex gobernadora de Sonora, fue designada titular del consulado de México en una de las ciudades más hermosas de Europa, Barcelona, con la que México tiene importantes relaciones económicas. Todavía no hay embajador, el gobierno español tiene detenido el trámite.

Cien años de Echeverría

El ex presidente Luis Echeverría festejó sus ‘primeros’ 100 años de vida. Ex colaboradores y amigos se reunieron vía Zoom para festejarlo. Dicen que Echeverría tiene motivos para celebrar: 1) le ha tocado atestiguar la muerte de sus enemigos políticos, incluyendo la de José López Portillo, a quien hizo presidente y luego lo traicionó. 2) En su tiempo fue acusado de ser el mayor devaluador de la historia, sin embargo, el título le corresponde con creces al ex presidente Miguel de la Madrid. 3) La estela de sangre que dejó no tiene comparación con la del panista Felipe Calderón. Y 4) Vicente Fox, el otro panista que lo persiguió hasta llevarlo a tribunales, es una basura de la historia. Eso dicen los echeverristas que, sorprendentemente, son más de los que generalmente se supone.

El virus los ha hecho más ricos

La pandemia ha provocado que los diez hombres más ricos del mundo hayan logrado duplicar su fortuna, al pasar de 700 mil a 1.5 billones de dólares en los dos ultimos años, según reportó la organización no gubernamental Oxfam Intermón. En contraste, los ingresos de 99 por ciento de la humanidad han empeorado y han caído en la pobreza más de 160 millones de personas.

Twiteratti

Dice Margarita Zavala en su artículo semanal: Defender al INE, defender a México , o será más bien defender los fraudes . Fueron y son sus cómplices de avalar el fraude de 2006 a favor de Felipe Calderón y las firmas falsas de México Libre.

Escribe Michael Oviedo @Mike_Oviedo

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com