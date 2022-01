Myriam Navarro

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 18 de enero de 2022, p. 27

Tepic, Nay., Los ranchos La Primavera y El Sueño, que eran propiedad del ex gobernador priísta Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017), serán transformados en granjas siquiátricas, informó el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero. Ayer en conferencia de prensa, el morenista agregó que las propiedades de Juan López Salazar, ex rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, y de otras personas involucradas en el presunto desvío de 500 millones de pesos, así como autos, joyas y otros artículos relacionados con este delito, serán usados también con fines sociales. Añadió que el edificio de la Fundación RIE, propiedad del ex mandatario, será adaptado como oficinas educativas y almacenes para el sector salud. Explicó que El Sueño se convertirá en una bodega de la Guardia Nacional durante dos meses y almacenará equipo del cuartel que se construye en el municipio de Santiago Ixcuintla, en el norte de la entidad. El rancho El Sueño, de 58 hectáreas, ubicado en el municipio de Aután, fue confiscado en abril de 2018, y La Primavera, de cuatro hectáreas, en marzo de ese año. Sandoval Castañeda permanece en el penal federal número 1, en Tepic, acusado de peculado y enriquecimiento ilícito, mientras el ex rector de la UAN está prófugo.