Lorenzo Chim

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 18 de enero de 2022, p. 27

Campeche, Camp., Pobladores del ejido Felipe Carrillo Puerto, municipio de Champotón, aseguraron que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) utiliza a la Guardia Nacional (GN) para amedrentar y hostigar a las familias cuyas viviendas se ubican en el derecho de vía por donde pasará el Tren Maya, y amenazan con derribar sus casas si no las evacuan cuanto antes.

En nombre de unas 20 familias que habitan a la orilla de las vías férreas en Felipe Carrillo Puerto, Madary Hernández Sunza indicó que las constructoras subcontratadas por Grupo Carso, de Carlos Slim, derribaron con maquinaria pesada unas 20 casas, a cuyos moradores les prometieron nuevos hogares, pero se fueron antes de que los reubicaran.

Narró que este lunes personal de Fonatur y del ayuntamiento de Champotón, que encabeza la alcaldesa Claudia Sarricolea Castillejos (del partido Morena) arribaron a la comunidad para presionar a otras 20 familias que se niegan a dejar sus viviendas porque no tienen a dónde ir.