Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Martes 18 de enero de 2022, p. 9

Ya son tres las generaciones en la familia de Cornelio Reyna a las que la pasión por la música norteña ha alcanzado. El cantautor de Reynosa, Tamaulipas, que estuvo a la cabeza de Los relámpagos del norte, dejó tanto en su hijo como en su nieto una influencia que los llevaría a tomar el camino que él comenzó en los años 70.

Este 2022 se cumplen 25 años del fallecimiento del autor de Me caí de la nube, y para conmemorar a su familiar, Cornelio Reyna Tercero crea su cuarto álbum lanzando su versión de Que me cubra la tristeza, un tema poco explorado del primer Cornelio. “Es una gran responsabilidad porque las comparaciones siempre van a existir. Y en mi caso hay dos figuras artísticas: mi padre y mi abuelo. Pero, como mipadre decía: ‘cada quien tiene que hacer su camino. No ver hacia atrás y decir quiero ser como él, o quiero hacer lo mismo que él’. Mi papá decía: ‘Con el paso de los años la gente decidirá si lo hiciste bien o no’”, admitió Reyna Tercero en entrevista.

El cantante lleva mucho tiempo en contacto con el mundo de la música, pero comenzó a dedicarse completamente a los escenarios en 2018, cuando lanzó su primer disco, un año después publicó el segundo y durante la pandemia estuvo promocionando su tercer material.

A pesar de tener a dos cantantes en su familia, Reyna Tercero ha tenido que desarrollar su carrera sin su ayuda. Ha sido difícil al principio porque ya no está mi papá, falleció hace 10 años, mi abuelo hace 25; entonces no tenía a nadie ahí atrás que me respaldara o que me dijera hacia qué camino irme , contó el músico.

A pesar de que siendo niño acompañó varias veces a su padre, Cornelio Reyna Jr., en algunas de sus presentaciones, él siempre le insistía en que debía enfocarse en sus estudios. “Veía lo shows de mi padre y veía a la gente cantar sus canciones, bailar y aplaudirle. Me llamaba mucho la atención que cuando llegaba a tocar algún tema con mi padre, él expresaba que no estaba de acuerdo en que sus hijos nos dedicaramos a la música, por todo lo complejo que hay alrededor de esta profesión”, señaló.