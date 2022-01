“Ya unos días después se dio a conocer la noticia, ya sabíamos. Y nosotros queremos, pues que participen banqueros mexicanos, empresarios mexicanos y el banco quede en el país. Ahora, ¿qué ventajas se tienen a diferencia de antes? Cuando vendieron Banamex no pagaron impuestos, esto fue en 2001.

“Yo me entrevisté con la presidenta de Citi (Jane Fraser), vino a vernos, y supimos también a tiempo, nada más que son cosas que no se pueden decir, pero tuvieron la amabilidad de informarnos, hablaron con el secretario de Hacienda para notificarle que iban a vender el banco.

Sobre el conocido patrimonio cultural de Banamex, dijo que no debe salir del país y se mantendrá pendiente de su destino. Una de sus respuestas redundó en el deseo de que ojalá y se mexicanice, porque era un banco de México . Así, refirió, su conocimiento de la venta, y de la ominosa historia de su privatización.

Al responder sobre el riesgo de concentración bancaria, replicó: sí, hay que buscar un equilibrio entre solvencia económica y no concentración, o sea, ver cómo se puede lograr esto. El secretario de Hacienda ya está trabajando con este propósito .

En ese tenor, ofreció que no habrá obstáculos ni impedimento legales, lo que queremos es que se mexicanice el banco .

“Entró el nuevo gobierno de (Vicente) Fox y quienes tenían Banamex, quienes lo habían recibido en la privatización cuando (Carlos) Salinas entregó Banamex a Roberto Hernández se queda con el banco, viene la crisis de finales del gobierno de Salinas, de principios del gobierno de (Ernesto) Zedillo y se decide rescatar a los bancos con el Fobaproa. Todos estos bancos son rescatados, los limpian, los rescatan con dinero público.

Esa deuda llegó en entonces a un billón de pesos, por la cual desde entonces se pagan intereses, a partir de entonces más de un billón de pesos y continúa la deuda de más de un billón. Reiteró el Presidente: “de lo que resultará de la operación de la venta del banco queremos, además de que vamos a cobrar los impuestos y esto va a ingresar a la hacienda pública y va a ayudar al desarrollo del país, mexicanizar el banco.

Ya dije, no somos chovinistas, no estamos en contra de extranjeros, pero sí se obtienen ventajas si el banco está en manos de mexicanos, porque las utilidades de los bancos extranjeros por lo general se van de México, ¡se llevan las utilidades, no las reinvierten en México!

Además de insistir en el gran avance que significaría que Banamex quedara en manos de empresarios mexicanos, se refirió al patrimonio cultural del banco: tenemos también que cuidarlo que no salga del país, que se quede en México. Estamos hablando de edificios, colecciones de arte de los mejores artistas, pintores de México y también del mundo. Es una colección extraordinaria de arte y de cultura.