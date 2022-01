El órgano rector de los deportes acuáticos nombró a Javier Díaz presidente del comité estabilizador , integrado por Rodrigo González, secretario; la ex entrenadora nacional de natación artística Verónica Pavón, tesorera, y como vocales en sus respectivas disciplinas: el ex waterpolista Max Aguilar, la medallista olímpica de clavados Laura Sánchez, la clavadista de altura Adriana Jiménez, y en aguas abiertas Nora Toledano.

No implementó adecuadamente una constitución válida y conforme a lo solicitado de forma reiterada por la FINA, así como su flagrante desprecio por el acuerdo alcanzado entre la Federación y la FINA el 14 de abril de 2021; sólo ignoró todos los esfuerzos de cooperación de la FINA para ayudar a la federación a modificar sus estatutos y no cumplió con los requisitos básico de buena gobernanza , expone el documento firmado por Brent J. Nowicki, director ejecutivo del máximo organismo acuático, con copia para María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, el ex nadador Javier Díaz, y Ana Guevara, directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Díaz, competidor olímpico de natación en Sídney 2000 y Atenas 2004, y quienes conforman el comité designado por la FINA, tendrán la facultad para dar el aval y registrar las inscripciones de sus representados en las competencias internacionales reconocidas por el organismo mundial.