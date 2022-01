E

n Francia, tanto en el mundo de la comunicación como en el político y el sociológico, circula un nuevo concepto desde hace tiempo para designar las numerosas agresiones que se multiplican en la sociedad actual: se habla de ensauvagement (ensalvajamiento) de la población. Con ese neologismo se evoca la violencia física provocada por individuos que parecen haber perdido cualquier forma de respeto por la persona de su adversario. Existe también otra manera de agresión, en apariencia más civilizada, que se manifiesta mediante la utilización de la técnica moderna de la comunicación electrónica por Internet, donde la piratería permite desencadenar ataques temibles.

Ejemplo vivido en persona: una serie de amenazas aparecieron de súbito en la pantalla de mi computadora mientras escribía unas líneas. Al mismo tiempo, con todo el volumen que da mi aparato, una voz imperiosa me ordenaba telefonear al número indicado debajo de los letreros para recibir ayuda y salir de la trampa donde habíamos caído mi computadora y yo. Después de apagar el sonido que me ametrallaba los oídos, traté de escapar por cuanto medio se me ocurrió tratando de hacer desaparecer los diversos letreros que se encimaban unos sobre otros para informarme de un virus desconocido que me atacaba. Apoyé sobre escape y nada desapareció. Al contrario, las amenazas iban en crescendo, más peligrosas cada vez para la salud de la computadora y todos los ficheros de los que se me predecía la vulnerabilidad y su pronto desvanecimiento en el vacío de la nada. Telefoneé a varias personas que me parecen más capaces que yo y, sobre todo, más calificadas en la informática. Por desdicha, ninguna de estas personas estaba disponible esa mañana. Apagué y desconecté el aparato habitado por el sospechoso virus. Volví a encenderlo y todo seguía igual: los mismos letreros amenazantes seguían encimándose.