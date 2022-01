E

n su conferencia matutina del lunes pasado, el Presidente de la República, con la voz ronca, compartió a los mexicanos, qué hacer en caso de que se manifestaran síntomas de covid. Por la tarde, informó haberse contagiado por segunda ocasión. El día anterior, la jefa de Gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, respondió a los llamados de la oposición para suspender los actos masivos en la capital, debido al creciente número de contagios ocasionados por la variante ómicron.

No es un tema político, es un tema científico , respondió la gobernante. Enfatizó que, a diferencia de otras olas de la pandemia, no ha habido un incremento relevante ni en hospitalizaciones ni en las defunciones. La jefa de Gobierno reconoció que todavía hay mucho qué investigar y que, en caso de que fuera necesario cerrar escuelas y negocios, se haría de manera responsable y con base en información científica .

Efectivamente. Hay muchos menos pacientes infectados con Covid en los hospitales, y la inmensa mayoría porque no fueron vacunados. Pero el creciente número de contagios sí es un tema político pues involucra las medidas tomadas por el gobierno federal y en los estados. Y cuando el mandatario se contagia en dos ocasiones, también lo es de seguridad nacional. Existe la percepción de que el Presidente no observó las medidas sanitarias recomendadas a escala internacional. El uso de cubrebocas, la sana distancia y evitar las aglomeraciones, han probado su efectividad. Los responsables de la salud del Ejecutivo no han podido convencerlo de que el virus no se detiene con estampas religiosas ni de que está resguardo por el Creador .

La esposa del mandatario y Jesús Ernesto, el hijo de la pareja, tomaron la responsable decisión de aislarse. Pero por razones laborales o por el hacinamiento en el que viven, eso no lo pueden hacer cientos de miles de mexicanos. Así sucede en la cuenca de México, donde reside una quinta parte de la población del país. Lo mismo ocurre en las 20 principales ciudades.

No podemos pedir a los millones de mexicanos que forman la economía informal aislarse si de su trabajo depende el mantenimiento de sus hogares. El mismo reto encaran los empleados de negocios que si no acuden a laborar les reducen el salario o son despedidos sin consideración. Miles buscan ahora realizarse la prueba para comprobar su estado de salud. Las instituciones públicas entonces les dicen que no es necesario, que se aíslen tan pronto detecten los síntomas, que tomen mucha agua y paracetamol.