Lunes 17 de enero de 2022, p. 14

Ya sea por tendencia, pero sobre todo por convicción , cada vez más mujeres se están dejando las canas. Esto empodera, y nos descosifica , dijeron a La Jornada personas que superan las cuatro décadas.

Lucy, de 65 años, dice que tener el cabello blanco no la define, y menos la limita. Uno sigue haciendo su vida . Todo empezó por una alergia severa , y por eso dejó el tinte, pero luego se convirtió en una actitud de vida, pese a la presión que experimentó para que sepintara el cabello. Mi mamá se tiñó el pelo hasta el último día de vida . Incluso dejó de ir con su estilista cuando ésta le comentó que canosa no lucía bien.

La maestra jubilada de la Universidad Pedagógica Nacional, comenta que también sus alumnas le preguntaban si se dejaría de entintar la cabellera. Antes, las canas representaban quedarte en tu casa y ponerte a tejer. Todavía el pelo cano se asocia con la vejez, pero todo se relaciona con la actitud que tienes frente la vida, estoy activa en tareas sociales y educativas, y eso no se esfuma .

Su proceso duró cerca de dos años, porque no es tan fácil lograr el tono gris y menos el blanco, y reconoce que su decisión ha contagiado a algunas de sus amigas.

Cecilia, de 52 años, dice que no me atrevo, reconozco que no soy tan valiente. Me sale un mechón blanco parece como de Cruella de Vil , y Paola, de 53, cree que eso de dejarse el cabello blanco es para los hombres . Lisbeth, quien tiene cabello rubio, dice que sus canas no se notan.