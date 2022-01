Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 17 de enero de 2022, p. 11

Ante las manifestaciones de migrantes haitianos que protestan por no ser atendidos por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), el coordinador de la dependencia, Andrés Ramírez Silva, sostuvo que no está dentro de sus facultades otorgarles alternativas migratorias, ya que sólo puede avalar si cumplen con los requisitos para darles refugio.

En entrevista, aclaró que a pesar de la insistencia de los haitianos de buscar a la Comar como única ventanilla para tramitar algún documento que les permita validar su estancia en México, en realidad no buscan una condición de refugiados, sino un documento para trabajar, y subrayó que el Instituto Nacional de Migración (INM) es la única autoridad competente para brindar ese tipo de permisos.

Recalcó que desde el inicio del trámite el personal de la comisión informa del derecho de refugio que por ley pueden recibir quienes son víctimas de violencia o amenazas, casos en los que entran muchos solicitantes centroamericanos. Al resto de los migrantes se les recibe su solicitud, pero la mayoría no cumplen con los requisitos.

“Una cosa es que nosotros sí les damos entrada a todos y otra es que después de que se hace todo el proceso acaben por no calificar muchos porque nosotros no podemos, a priori, decir a las personas que no califican, no podemos decir eso porque entonces sí nos acusarían de rechazarlos.”